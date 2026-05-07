【漢字クイズ】「空蝉」はなんて読む？古典文学でよく使われます

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

【空蝉】はなんて読む？ 「空（そら）」も「蝉（せみ）」も、夏を感じさせる漢字ですよね。 この熟語は、夏の風物詩を美しく描写した言葉です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「うつせみ」でした！ 空蝉とは、蝉が脱皮した後に残る蝉の殻から、はかなさ、無常を象徴する言葉として、和歌や古典文学でよく用いられます。 語源の「現身（うつしおみ）」が変化して、「空蝉（うつせみ）」という漢字が使われるようになったといわれているんです。 語源の漢字の通り、古語では「現世に生きる人」という意味になります。 また、俳句の世界では、夏の季語として使用されることが多いですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部