女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さんが公開したレジェンドだらけのショットが話題だ。

７日にインスタグラムに「過ぎ去った思い出 ＃ｃｒａｆｔｓａｋｅｗｅｅｋ２０２６ 最終日行ってました」と記し、４月に東京・六本木ヒルズで催されたサッカーの元日本代表ＭＦ中田英寿氏プロデュースの日本酒イベントを訪れたことを報告。中田氏、元ブラジル代表でサッカー界のレジェンドで日本代表監督も務めたジーコ氏との３ショットなどをアップした。ジーコ氏は現在、Ｊ１鹿島のクラブアドバイザーを務める。また中には２２年に再婚したイケメン夫の姿もある。

この投稿にフォロワーからは「中田ヒデ、ジーコ」「私も行きたかった〜」などの声が寄せられている。

伊達さんは１９９６年に引退。２００８年に現役復帰し、１７年に再び現役生活にピリオドを打った。プライベートではミハエル・クルム氏と２００１年に結婚し、１６年９月に離婚を発表。２２年９月２８日に、１月に再婚していたと明かし、ＳＮＳではたびたび夫を顔出しした夫婦ショットも披露している。