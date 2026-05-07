誰の真似もしないというブランドメッセージ

5月7日、レクサスはトヨタ・テクニカルセンター下山にて3列シートのSUV、新型『TZ』を世界初公開した。専用開発のプラットフォームを持つBEVで、日本での発売は今年の冬を予定している。

【画像】3列シートの新型SUV！専用開発プラットフォームのBEV『レクサスTZ』世界初公開 全184枚

1989年の創業以来、『常にイノベーションの精神を貫き、お客様に新たな技術や価値を提供することに挑戦』し続けてきたというレクサス。



レクサスは3列シートのSUVの新型モデル、『TZ』を世界初公開。 レクサス

ジャパンモビリティショー2025では、6輪の『LSコンセプト』、高級SUV『LSクーペ・コンセプト』、後にLFAと名を改める『スポーツ・コンセプト』を展示。『ディスカバー―誰の真似もしない―』をブランドメッセージに掲げて、変革を宣言した。

また、同ショーでラグジュアリーのトップブランド『センチュリー』が誕生したことでレクサスの自由度が高まったと、チーフブランドオフィサーのサイモン・ハンフリーズ氏はプレゼンで語っている。

コンセプトはドライビングラウンジ

今回発表されたTZは、『ディスカバー・リミットレス』というテーマを設定。すべての乗員が笑顔になれる上質な移動空間『ドライビングラウンジ』をコンセプトに、『快適に過ごせる空間と、レクサスらしい走りを高次元で融合』したという。

また、レクサスならではの静粛性に磨きをかけながら、運動性能を徹底追求。BEVの特性を活かした上質な乗り心地と運転する楽しさの両立を目指した。



室内は、上質な移動空間『ドライビングラウンジ』をコンセプトとする。 レクサス

デザインでは、造形美と空力性能の二律双生を徹底的に追求。SUVの力強いスタイルを保ちながら、レクサスSUVモデルトップレベルの空力性能を実現し、日本仕様のプロトタイプでWLTCモード620kmの航続距離を確保した。

オーナメント加飾には四国の竹材を用いた『フォージドバンブー』を採用し、サステナブルなクルマ作りと伝統技術の継承にも寄与。助手席とセカンドシートにレクサスSUVとしては初のオットマンを採用するなど、乗員の快適性が追求されている。フルフラットで2017Lとなる荷室容量も見逃せない。

レクサスが挙げるTZの主な特徴

TZの主な特徴として、レクサスは以下のようなポイントを挙げている。

1：すべての乗員に、心からくつろげるラウンジ空間を提供

・ドライビングラウンジの実現を目指し、家族の会話や笑顔が自然に生まれる空間を創造

・新開発プラットフォームや大開口薄型可動パノラマルーフの採用による開放感あふれるパッケージ

・自然な音の空間を実現するため、音の指向性に配慮したレクサス・トップレベルの静粛性による快適な室内空間

・オーディオシステムやイルミネーションなどにより人の感性を刺激する癒しとくつろぎの空間

2：走る歓びとくつろぎの空間が共存する、レクサスならではの移動体験



注目は後席の快適性を重視した『リアコンフォート』モードだろう。 レクサス

・レクサスの『味磨き活動』により、徹底的に鍛え上げた体幹による走りの深化と高い快適性

・クルマの素性にこだわり、意匠性と居住性を高い次元で両立させた空力性能

・ハードとソフトの電動化技術を活かし、後席の快適性を重視した『リアコンフォート』モード

・インタラクティブマニュアルドライブによる運転の楽しさと高揚感がもたらす、深化したクルマとの対話

3：造形美と空力性能の二律双生が生む存在感

・シンプルさに先鋭さを融合し、レクサスらしい独自性と存在感を追求

・スピンドルボディや幾何学グラフィックで機能美を表現しつつ、高い空力性能を実現

・意匠性と空力性能を両立したホイールを設定し、洗練されたたくましさを表現

4：サステナブルな素材と循環型のクルマ作り

・フォージドバンブーやリサイクルアルミなどサステナブルな素材を採用

・製造工程においても環境負荷を最小限に抑える工夫を取り入れた循環型のクルマ作り

レクサスTZ（プロトタイプ）のスペック

全長×全幅×全高：5100×1990×1705mm

ホイールベース：3050mm

車両重量：2630kg

タイヤサイズ：255/45R22 255/55R20

最小回転半径：5.4m

駆動方式：AWD

システム最高出力：300kW（407.8ps）

フロントモーター

最高出力：167.0kW（227ps）

最大トルク：268.6Nm（27.3kg-m）

リアモーター

最高出力：167.0kW（227ps）

最大トルク：268.6Nm（27.3kg-m）

0-100km/h加速：5.4秒

バッテリー総電力量：95.82kWh

AC充電規格：NACS TYPE1 TYPE2 GB/T

AC充電最大出力

NACS：11kW/19kW

TYPE2：22kW

DC充電規格：NACS CHAdeMO CCS GB/T

充電時間（150kW SOC 10-80％）：約35 分

航続距離

北米：300mile

日本：620km

欧州：530km

中国：640km

荷室容量：290-2017L

トーイングキャパシティ

北米：3500lbs

欧州：1500kg



航続距離は620kmとなるTZ。日本は今年の冬に発売予定だ。 レクサス