薬丸裕英、ハワイの自宅のオーシャンビューを披露「今日は家からの海が綺麗です」 虹がかかった絶景も紹介
日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（60）が、7日までに自身のブログを更新。ゴールデンウィークをハワイで過ごしたことを明かし、美しい海や空が望める自宅からの“絶景”を披露した。
【写真】「今日は家からの海が綺麗です」薬丸裕英が披露したハワイの自宅のオーシャンビュー
薬丸は、1日のブログでハワイに戻ったことを報告。天気に恵まれたようで、3日のブログでは「ハワイ ホノルル快晴 今日は家からの海が綺麗です グラデーションブルー」と自宅からの美しい眺めを紹介したほか、別のブログでは窓から見えた虹を写した写真もシェアした。
自宅では、絶景を眺めながらウォーキングマシンでのトレーニングや元アイドル歌手の妻・石川秀美さんの手作り料理を楽しんだことを写真とともに明かしている。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
【写真】「今日は家からの海が綺麗です」薬丸裕英が披露したハワイの自宅のオーシャンビュー
薬丸は、1日のブログでハワイに戻ったことを報告。天気に恵まれたようで、3日のブログでは「ハワイ ホノルル快晴 今日は家からの海が綺麗です グラデーションブルー」と自宅からの美しい眺めを紹介したほか、別のブログでは窓から見えた虹を写した写真もシェアした。
自宅では、絶景を眺めながらウォーキングマシンでのトレーニングや元アイドル歌手の妻・石川秀美さんの手作り料理を楽しんだことを写真とともに明かしている。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。