◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手は26打席ぶりのヒットを含む2安打1打点を挙げました。

前日は投手専念となった中、7回好投も2本の本塁打を浴びて負け投手となった大谷選手。この日は1番指名打者で先発出場を果たしました。

大谷選手は初回の第1打席は空振り三振に打ち取られますが、3回ノーアウト1塁の場面で迎えた第2打席では26打席ぶりの安打となるツーベースヒットを放ち、2・3塁にチャンスを広げます。この回、ドジャースは2連続ワイルドピッチやアンディ・パヘス選手の3ランで一挙5点を奪いました。

4回の第3打席はフォアボールとなった大谷選手は5回の第4打席を2アウト1・3塁の場面で迎えると、レフト方向へのタイムリーヒットを放ち、打点も記録。チームはこの回3点を追加しました。

7回の第5打席はセカンドゴロに倒れますが、大谷選手は4打数2安打1打点1盗塁を記録し、チームの大量得点での勝利に貢献しました。

ロバーツ監督は大谷選手がツーベースヒットを放った第2打席について、「あの打席は、ショウヘイが本当に良い状態の時の打撃だったと思います。速球にしっかりタイミングが合っていると、変化球で逆に崩されずに対応できるんです。そしてあのボールをしっかり運んでツーベースにした。そのあとも、強い打球を逆方向へ打ってレフト前ヒットにしましたし、良かったですね。今日は四球も選んでいたと思います。だから、今日はショウヘイにとって良い一日だったと思います」とコメントしました。