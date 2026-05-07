＜速報＞藤田さいき、福山恵梨が首位 女王・佐久間朱莉は1差追走
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午前組の全選手がハーフターンし、藤田さいきと福山恵梨が3アンダー・首位に並んでいる。
【ライブフォト】淡いブルーが映える…吉田鈴
1打差3位タイには女王・佐久間朱莉、金澤志奈、荒木優奈、尾関彩美悠、アマチュアのオ・スミン（韓国）が続いている。昨年覇者の申ジエ（韓国）はイーブンパー・9位タイ。2週連続優勝を狙う菅沼菜々は4オーバー・39位タイで後半をプレーしている。メルセデス・ランキング2位の菅楓華は1オーバー・20位タイ。昨季の韓国女子ツアー年間女王のユ・ヒョンジュ（韓国）も同順位につけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
福山恵梨 プロフィール＆成績
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
菅楓華は8300万超 国内女子の賞金ランキング
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