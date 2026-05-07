5月6日、磐越道で発生した21人が死傷したマイクロバスの事故で死亡したのは北越高校の17歳の男子生徒で、死因は失血死と判明しました。

6日午前7時半ごろ、福島県の磐越道・上り線で北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人と運転手の男性1人が乗っていたマイクロバスがガードレールに衝突、その衝撃で折れ曲がったガードレールに後続車が追突し、合わせて21人が死傷しました。



死亡したのは北越高校の稲垣尋斗さん（17）で、死因は失血死と判明しました。



また、バスに乗っていた5人が足の骨を折るなどの重傷です。



6日夜、五泉市のバス運行会社・蒲原鉄道が取材に応じ、高校からの依頼を受けて営業担当者がレンタカーのバスを手配したなどと経緯を説明しました。



運転手は68歳の無職の男性で、社員ではなく営業担当が知り合いから紹介されたということです。



【蒲原鉄道 茂野一弘 社長】

「レンタカーをというときは、基本的にはうちのほうでは受けない。ただ、営業担当が『いつもお世話になっているので、知り合いや知っている人がいれば紹介しましょうか』ということで受けたと。（Q.運転手の持病や事故歴は？）こちらのほうでは把握はしていない」



北越高校は事故を受け、7日夜、保護者説明会を開くことにしています。