なにわ男子・高橋恭平、大阪凱旋 「プライベートでも来てた」思い出深い地で主演映画公開記念イベント
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が7日、大阪・梅田のOSAKAたこ焼きマーケットで行われた主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の公開記念イベントに共演した高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志と共に登場。大阪でのイベントへの思いを語った。
【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平
同作において第1回目となるイベントが大阪で開かれた。高橋（恭）は「やっぱり地元なのですごいうれしかった。梅田は、プライベートでも来させていただいていたので、すごい思い出深いなと思います」としみじみ。凱旋への思いを聞かれると「地元に帰ってこれで、地元で自分の作品を皆さんに見ていただけるのはうれしい」と語った。
3人とも関西出身。高橋（ひ）も会場となったHEP FIVEは母親に連れて行ってもらった思い出の場所と言う。一方、岩瀬は大阪の思い出深い場所として、梅田も学生時代に来ていたとしつつ、なんば・道頓堀を挙げていた。
イベントでは同作に登場するたこやきにちなみ、3人が店頭の焼き場でたこ焼きづくりに挑戦することに。王道に作る高橋（ひ）に対して、「ロシアン感が好き」と自由に作る高橋（恭）、慎重に丁寧に作る岩瀬とそれぞれにたこ焼きづくりに熱中。完成したたこ焼きには自由にトッピングし、試食。自分で作ったたこ焼きに舌鼓を打っていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平
同作において第1回目となるイベントが大阪で開かれた。高橋（恭）は「やっぱり地元なのですごいうれしかった。梅田は、プライベートでも来させていただいていたので、すごい思い出深いなと思います」としみじみ。凱旋への思いを聞かれると「地元に帰ってこれで、地元で自分の作品を皆さんに見ていただけるのはうれしい」と語った。
イベントでは同作に登場するたこやきにちなみ、3人が店頭の焼き場でたこ焼きづくりに挑戦することに。王道に作る高橋（ひ）に対して、「ロシアン感が好き」と自由に作る高橋（恭）、慎重に丁寧に作る岩瀬とそれぞれにたこ焼きづくりに熱中。完成したたこ焼きには自由にトッピングし、試食。自分で作ったたこ焼きに舌鼓を打っていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。