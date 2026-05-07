テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移
160.98 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.60 エンベロープ1%上限（10日間）
158.62 一目均衡表・雲（上限）
158.61 21日移動平均
158.02 10日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.36 100日移動平均
156.44 エンベロープ1%下限（10日間）
156.28 一目均衡表・雲（下限）
156.27 現値
156.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.27 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移となっている。しっかり割り込むと下げの意識が強まる。
159.60 エンベロープ1%上限（10日間）
158.62 一目均衡表・雲（上限）
158.61 21日移動平均
158.02 10日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.36 100日移動平均
156.44 エンベロープ1%下限（10日間）
156.28 一目均衡表・雲（下限）
156.27 現値
156.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.27 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移となっている。しっかり割り込むと下げの意識が強まる。