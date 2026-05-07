160.98　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.60　エンベロープ1%上限（10日間）
158.62　一目均衡表・雲（上限）
158.61　21日移動平均
158.02　10日移動平均
157.88　一目均衡表・転換線
157.88　一目均衡表・基準線
157.36　100日移動平均
156.44　エンベロープ1%下限（10日間）
156.28　一目均衡表・雲（下限）
156.27　現値
156.25　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.27　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移となっている。しっかり割り込むと下げの意識が強まる。