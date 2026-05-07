テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移

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160.98 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.60 エンベロープ1%上限（10日間）

158.62 一目均衡表・雲（上限）

158.61 21日移動平均

158.02 10日移動平均

157.88 一目均衡表・転換線

157.88 一目均衡表・基準線

157.36 100日移動平均

156.44 エンベロープ1%下限（10日間）

156.28 一目均衡表・雲（下限）

156.27 現値

156.25 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.27 200日移動平均



ボリンジャーバンド2シグマ下限前後での推移となっている。しっかり割り込むと下げの意識が強まる。

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