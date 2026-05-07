つんく♂、双子の長男＆長女が18歳に 成人迎えた近影にファンも感慨「大きくなりましたね」「お子さんの成長って早いですね」
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が4日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男と長女が18歳を迎えたことを報告し、近影を披露した。
【写真】「大きくなりましたね」18歳の成人を迎えたつんく♂の双子の長男＆長女 ※5枚目以降
つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。アメリカも日本も大人じゃん！です。ということでバースデーパーティ。二人は別日に開催！一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！」とつづり、友人たちと並んだ記念ショットなど別々に開催した誕生日会の様子を写真で紹介。
「あっという間の18年」だったことを感慨深げに明かし、子どもたちに向け「ほんま、生まれてきてくれてありがとう！パパもママもマジで幸せです。愛してるよ！」と愛情たっぷりにメッセージを届けていた。
コメント欄には「娘さんと息子さんのお誕生日おめでとうございます!!」「大きくなりましたね」「子どもの成長って、本当に生きる力をもらえますよね」「お子さんの成長って早いですね！」「素敵な1年になりますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女、11年3月に次女（15）が誕生した。
【写真】「大きくなりましたね」18歳の成人を迎えたつんく♂の双子の長男＆長女 ※5枚目以降
つんく♂は「我が家の長男、長女ついに18歳の成人です。アメリカも日本も大人じゃん！です。ということでバースデーパーティ。二人は別日に開催！一緒にはやってくれないね。そりゃそうだ！」とつづり、友人たちと並んだ記念ショットなど別々に開催した誕生日会の様子を写真で紹介。
「あっという間の18年」だったことを感慨深げに明かし、子どもたちに向け「ほんま、生まれてきてくれてありがとう！パパもママもマジで幸せです。愛してるよ！」と愛情たっぷりにメッセージを届けていた。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女、11年3月に次女（15）が誕生した。