ロックバンド・４４ＭＡＧＮＵＭは７日、ボーカルのＳＴＥＶＩＥが４月いっぱいで脱退したことを発表した。

バンドの公式Ｘには「この度、ボーカルのＳＴＥＶＩＥが諸般の事情により４４ＭＡＧＮＵＭを２０２６年４月をもちまして脱退する事となりました。突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と記され「今後はそれぞれの道で活動して行く事となりますが、引き続きご厚情を賜りますと共に、今後の活動につきましても温かく見守って頂ければ幸いです」と書かれている。

「また、本件に関するメンバーおよびマネジメントへの直接のお問い合わせ、ならびにＳＮＳ等における臆測や誹謗中傷はお控え下さいます様お願い申し上げます」とも呼びかけられている。

ＳＴＥＶＩＥもＸで「１８年やってきました、今で言えば成人ですね。とうとう親離れの時が来たということです」「最後にもう一度お別れのライブをしたかったけれど、叶わないことでファンの皆にはとても申し訳ない。とはいえ、音楽から離れるわけではなく、まだまだやる事は沢山あるので、これからも聴いてもらえたらな、と思います。人生は転がり続ける。さあ、ライブを始めようか」と脱退を報告した。