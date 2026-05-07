6月19日に公開される濱口竜介監督の新作映画『急に具合が悪くなる』の本予告とメインビジュアルが公開された。

参考：『急に具合が悪くなる』カンヌ映画祭コンペ部門出品へ 濱口竜介「多くの観客へと届けたい」

第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門への正式出品も決定している本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社）を映画化した人間ドラマ。 『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、『悪は存在しない』でヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した濱口が監督を務めた。

『ベネデッタ』のヴィルジニー・エフィラと『ウルヴァリン：SAMURAI』などの岡本多緒が主人公の2人をそれぞれ演じたほか、長塚京三と黒崎煌代が出演する。

舞台はフランス・パリ。郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌ（ヴィルジニー・エフィラ）は入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、マリー＝ルーは森崎真理（岡本多緒）という日本人の演出家に出会う。がん闘病中の真理の描く演劇に勇気をもらったマリー＝ルー。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、2人の交流が始まる。しかし、あるとき真理は「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、2人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる。

公開された本予告は、「私、進行がんで余命半年って言われて…….急に具合が悪くなるかもしれないって」という、舞台演出家・真理（岡本多緒）の衝撃的な告白から幕を開ける。その言葉を客席から真剣な眼差しで見つめているのは、マリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）。理想の介護を追求するあまり、「現場の仕組みを変えないと、介護は変わらない」と施設内で孤軍奮闘するマリー＝ルーと、そのマリー＝ルーが思わず「余命わずかなんて信じられない」とこぼすほどに生命力を放つ、がんを抱えて生きる演出家の真理。ホワイトボードを前に「戦ってるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？」と熱っぽくマリー＝ルーに問いかける。「それは運命的な出会いだった」。その言葉通り、ふたりは出会ってすぐに、国境や言葉の壁を越え、魂のレベルで深く共鳴していく。「あなたともっとたくさん話したい」と微笑む真理に対して、「怖い？…….死ぬこと」と静かに問いかけるマリー＝ルー。ふたりの穏やかな対話が、パリの美しい風景とともに切り取られていく。しかし映像の後半で、事態は急転。真理が芝生の上に崩れ落ち、マリー＝ルーが駆け寄る。

「認知症、老い、死……どれも解決できない」というセリフとともに涙ぐむマリー＝ルーと真理が映し出されたあとに、「我々が開くのはこの世界の新たな可能性だ」という俳優・清宮吾朗（長塚京三）の力強い言葉が重なる。さらに、自閉スペクトラム症の少年・窪寺智樹（黒崎煌代）が穏やかな表情で空を見上げている様子も。夜の街で車椅子を押す真理が「悪あがきしようよ 一緒に」とつぶやき、マリー＝ルーが「いいね」と静かに力強く答える。

あわせて公開されたメインビジュアルでは、美しい夜の街明かりが煌めくセーヌ川沿いの水辺を背景に、マリー＝ルーと真理が並んで佇む姿が切り取られ、「この魂の出会いが、世界を変える」というキャッチコピーが添えられている。また、マリー＝ルーが、ユマニチュードという介護技術を施設に浸透させるべく笑顔で入居者に接する姿や、真理とマリー＝ルーが静かに抱擁する姿、そしてマリー＝ルーが、智樹の目をしっかりと見つめてなにかを伝えようとしている姿を写し出した新場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）