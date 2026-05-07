７日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。中東情勢を巡る懸念が後退するなか、前日の米長期債相場が続伸（金利は低下）した流れが東京市場に波及した。



米ニュースサイトのアクシオスは６日、米国がイランとの戦闘終結に向けて１ページの覚書を準備し、合意に近づいていると報道。これを受けて米原油先物が下落したことでインフレ警戒感が和らぎ、米長期金利が低下したことが円債の支援材料となった。ただ、この日の時間外取引で米原油先物が強含みとなっていることが重荷となり、債券先物は前営業日比２４銭高の１２９円７３銭で寄り付いたあとは一服商状。日経平均株価の大幅高も影響し、午前９時３０分ごろには１２９円５１銭まで伸び悩む場面があった。



午前１１時の先物６月限の終値は、１日に比べて１４銭高の１２９円６３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、１日に比べて０．０１５％低い２．４８５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS