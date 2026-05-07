深刻な表情で考え込んでいる、まんまるなあひるの″まさかの展開″に「愛くるしい」の声
【写真を見る】あれ？真剣に考え込んでいたはずのあひるが…"まさかの姿"に！
Xに投稿された、真剣な表情で何かを考えているように見えるあひるの写真が話題になりました。まんまるフォルムのかわいさと、その後に見せた姿に癒やされる人が続出し、4.6万件以上の「いいね」を獲得しています。
話題になったのは、Xユーザー コールダックしろみと従者（@siromitojuusha）さんの投稿です。
「しろみちゃん、一体何を考えているんだろう……？」
そう思って2枚目の写真を見ると……。
目を閉じて、すやすやと眠ってしまっています！あんなに真剣な顔をしていたのに、まさかの寝落ち。このギャップに、思わず笑ってしまいますね。
この投稿に対し、コメント欄には「愛くるしい」「立って寝るんだ」「おまんじゅうみたい」「まんまる」「さわってみたい」など、しろみちゃんのかわいさと寝落ちの展開に癒やされる声が多数寄せられていました。
■飼い主さんに聞きました！
投稿主さんに、この写真についてお話を伺いました。
反響について聞くと、「『かわいい』『モチモチ』『鏡餅みたい』というコメントをいただきました」とのこと。鏡餅！たしかにしろみちゃんのまんまるフォルム、そう言われると鏡餅にしか見えません。
さて、気になるのは1枚目でしろみちゃんが何を考えていたのか。飼い主さんに聞いてみると……。
飼い主さん「考えていそうで何も考えていない顔かと……。洗面所で私がドライヤーを使っているといつも横に居ます」
真剣そうに見えた表情は、実はいつもどおりの顔だったんですね。ドライヤーをかけている飼い主さんの横で、じっと真面目な顔をしているしろみちゃんを想像すると、なんだかほっこりしてしまいます。
■数秒寝て起きてを繰り返すしろみちゃん
2枚目の写真では目を閉じていたしろみちゃん。このまま熟睡してしまうのでしょうか。
飼い主さん「熟睡はしません。数秒寝て起きてを繰り返しています。毎朝私の起きる時間が早いため、しぶしぶ付き合ってくれて起きてくれます」
数秒寝ては起き、また寝る。まさに「思考中」からの「寝た」の流れは、しろみちゃんの日常だったんですね。早起きの飼い主さんに、しぶしぶ付き合って起きてくれる健気な姿もたまりません。
■もちもち×ふわふわの手触り
しろみちゃんのまんまるボディ、気になるのは手触りです。
飼い主さん「ふわふわもちもちです。羽には層があり、指を入れると第二関節まで入ります」
指が第二関節まで入るほどのふわふわ！コメントに「さわってみたい」の声が寄せられるのも納得です。まんまるで、もちもちで、ふわふわ。こんな手触りのあひるさんが家にいるなんて、うらやましすぎます。
■ペットショップで心を奪われて。しろみちゃんとの出会い
しろみちゃんを家族に迎えたきっかけも伺いました。
飼い主さん「以前私はペットショップに勤めていたのですが、販売されているコールダックと初めて出会い、あまりのかわいさに心を奪われました。お世話をする中で、イタズラしてきたり甘えてきたりとかわいさ満載で、いつかお迎えしたいという気持ちが募り、我が子の成長を待ち数年を経て今のしろみと家族になりました」
ひと目で心を奪われ、数年越しの想いを叶えてお迎えしたしろみちゃん。そんな背景を知ると、あのまんまるフォルムがさらに愛おしく感じられますね。
■実はツンデレ！二人きりだと甘えんぼ
しろみちゃんの"かわいいポイント"について聞くと、こんな答えが。
飼い主さん「ツンデレなところです！家族と居る時は私に強気な態度でガァーガァーと鳴きますが、二人きり（一人と一羽）の時は抱っこすると脚がだんだん温かくなり、ムニャムニャとそのまま瞳を閉じてしまうところがかわいいです」
家族の前では強気にガァーガァー、二人きりになると抱っこで脚がぽかぽかしてきて、ウトウト。このギャップがたまりません！ツンデレなあひるさん、かわいすぎます。
■「お米だよー！」には即反応！しろみちゃんとの生活
コールダックとの生活について聞くと、こんな微笑ましいエピソードも教えてくれました。
飼い主さん「意思疎通はどうなんでしょう……？しろみに直接聞きたいくらいです。生米が大好きなので『お米だよー！』と呼ぶと、離れていてもかっ飛んで来ます。ちなみに用がない時に『しろみー！』と呼んでも全く動きません。ある意味、意思疎通できているんでしょうかね？」
「お米だよー！」でかっ飛んで来るしろみちゃん。でも用事がないと動かないあたりも、なんだか賢くてかわいいですよね。ちなみに、コールダックはワンちゃん猫ちゃんと違ってトイレのしつけはできないそうで、飼い主さんは日々工夫しながらお世話をしているのだそうです。
■ご主人の帰宅を待ち構えるしろみちゃん
しろみちゃんの最近のご様子についても聞いてみました。
飼い主さん「主人がしろみを大変甘やかすので、仕事から帰宅するとおやつを貰えると思い、主人の周りをウロウロして足を優しくツンツンしています。甘やかしてくれる存在だと認知しているんでしょうね」
ご主人の足を優しくツンツン。想像しただけでかわいすぎます。ちゃんと「甘やかしてくれる人」を見極めているしろみちゃん、しっかりしていますね。
■まだまだあった！しろみちゃんのかわいい瞬間
飼い主さんのXアカウントには、ほかにも思わずキュンとしてしまう投稿がたくさんありました。
「ありがとぐわ 寒いから暖かくして風邪ひかないように気をつけてぐわ」という投稿では、飼い主さんの服の中にすっぽり入って、顔だけをひょっこり出しているしろみちゃんの姿が。服の中はきっとぽかぽかで、しろみちゃんもぬくぬく気持ちよさそうです。この距離感の近さが、なんとも愛おしい1枚です。
「捕らわれた湯上がりアヒル」という投稿では、お風呂上がりにタオルでくるまれたしろみちゃんの姿が写っています。顔だけちょこんとタオルから出ていて、お風呂できれいになったからか、どこかさっぱりした表情にも見えます。
そして「放心状態」という投稿では、床にひっくり返って足を上げ、まんまるなお腹を見せているしろみちゃんの姿が。いったい何があってこの状態になってしまったのでしょう……。投稿文の「放心状態」という一言も相まって、思わず笑ってしまうかわいさです。
そんなしろみちゃんのかわいい日常は、コールダックしろみと従者（@siromitojuusha）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香