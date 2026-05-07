Uru映画『未来』のイメージソング「さすらいの唄」を映画公開日に配信リリース決定

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Uruが、アルバム『tone』収録曲の「さすらいの唄」をシングルカットし、イメージソングに決定している映画『未来』公開日の5月8日に配信リリースすることが決定。本発表に合わせてアートワークも公開した。

■楽曲の主題と映画の時間構造を視覚化し、時間感覚や記憶の揺らぎを表現したアートワークを公開

映画『未来』は、自身初の映画化作品『告白』が大ヒットを記録した作家・湊 かなえが、デビュー10周年に発表し、彼女の集大成と評された渾身の傑作ミステリー小説を原作とする作品。映画『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』等を手掛けた瀬々敬久が監督を務め、映画化された。

主演の黒島結菜を筆頭に、新星・山崎七海（崎は、たつさきが正式表記）の他、坂東龍汰、細田佳央太、近藤 華、さらに、松坂桃李、北川景子など実力派俳優が集結し、人間という存在の明と暗を鋭く表現する。声にならない痛みを抱えて生きる人々の”見えない声”に寄り添い、社会の陰に潜む痛みとかすかな光を鮮やかに描き出す。

そんな映画『未来』イメージソングに決定している「さすらいの唄」は、2月にリリースされたアルバム『tone』に収録されており、作詞・作曲をUru、編曲を宗本康平が手掛けた情緒的なバラード。不確定な未来へと歩を進める過程における個人の経験が時間の中でどのように意味を帯びていくのか、そのプロセスを内省的に描き出している。

今回公開されたアートワークは、「さすらいの唄」が内包する主題と、映画『未来』の時間構造を視覚化した、時間感覚や記憶の揺らぎを表現したデザインに仕上がっている。

Uruは、6月にメジャーデビュー10周年を迎え、7月の大阪公演を皮切りに全国6都市を巡るアルバムを携えた全国ホールツアー『Uru Tour 2026「tone」』の開催も決定している。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「さすらいの唄」

■映画情報

『未来』

5月8日（金） TOHOシネマズ 日比谷他全国公開

出演：黒島結菜

山崎七海（崎は、たつさきが正式表記） 坂東龍汰 細田佳央太 近藤華

松坂桃李 北川景子

原作：湊かなえ『未来』（双葉文庫）

監督：瀬々敬久

脚本：加藤良太

製作幹事：東京テアトル U-NEXT

配給：東京テアトル

企画・制作プロダクション：松竹撮影所

(C)2026 映画「未来」製作委員会 (C)湊かなえ/双葉社

■関連リンク

映画公式サイト

https://mirai-movie.jp/

Uru OFFICIAL SITE

https://uru-official.com/