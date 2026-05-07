福島県郡山市の磐越自動車道上り線で６日、高校生２０人を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、男子生徒１人が死亡した事故で、バスは高校側から依頼を受けたバス事業者が手配したレンタカーだったことがわかった。

福島県警は、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で運転していた男性（６８）から事情を聞く方針で、運行に至った詳しい経緯も調べている。

バスを手配した蒲原鉄道（新潟県五泉市）によると、同社の営業担当者が高校側から「貸し切りバスを使わずにレンタカーを使って送迎をしたい」「安いものを探して」と依頼を受けた。営業担当者は自身の免許証を示してレンタカー業者からバスを借り、「知り合いの知り合い」を運転手として紹介した。

営業担当者と運転した男性に面識はなく、運転歴などは確認していなかった。高校側からレンタカー代を預かったが、運行料金や紹介手数料は受け取っていないとしている。茂野一弘社長は６日夜、報道陣の取材に「会社の業務としてやっているわけでなく、今までのお付き合いの中でお手伝いをした」と話した。

事故から一夜明けた７日朝、男子生徒の通っていた私立北越高校（新潟市中央区）で全校集会が開かれた。同校によると、亡くなった生徒への弔意を示し、事故の経緯や生徒への心理的ケアについて説明した。

バスの車体は前部が大破し、ガードレールが突き刺さっていた。現場付近に目立ったブレーキ痕はなかった。

バスには男子ソフトテニス部員が乗車。生徒の５人が重傷、１２人が軽傷を負った。運転していた無職男性（新潟県胎内市）も軽傷で入院している。後続のワゴン車の２人も軽傷を負った。