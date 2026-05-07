【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は６日、戦闘終結に向けたイランとの交渉を巡り、「合意に達する可能性は十分ある」と述べ、進展に自信を示した。

ホワイトハウスで記者団に語った。米側がイランに求める核兵器保有の断念についても、「イランはその点を含め同意している」との認識を示した。

これに先立ち、米主要ニュースサイト・アクシオスは、米国とイランが戦闘終結などに関する１４項目からなる１ページの覚書の署名に近づいていると報じていた。

トランプ氏は、６日行われた米公共放送ＰＢＳのインタビューでは、来週予定されている訪中前の合意について、「可能性はある」と述べた。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは６日、早ければ来週、仲介国パキスタンで米国とイランによる協議が行われる可能性があると伝えた。

アクシオスが報じた覚書について、イランの主要通信社・タスニム通信は６日、「イランは最新の米文書に正式な返答はしていない。いくつかの受け入れ不可能な条項が含まれている」と伝えた。

別の主要通信社・イラン学生通信は６日、エスマイル・バガイ外務省報道官が、「米提案はイランによって精査されている。イランは最終的な見解をパキスタンに伝える」と語ったと報じた。同通信は「現段階で核問題は交渉されていない」とも指摘した。