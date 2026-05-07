元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。爆笑問題の太田光について語った。

佐久間氏は、自身がプロデューサーを務めるテレ東系「あちこちオードリー」に太田がゲスト出演したことを報告。「今編集中で、めっちゃくちゃ面白いです。めっちゃくちゃ面白いんですけど、速射砲のようにしゃべってて。しゃべりすぎててこっちが気を使ってカットするかどうか悩んでるぐらいなんですけど」と奔放なトークを振り返った。

太田も5日放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」で「あちこち−」の収録に参加したことを明かしたが、佐久間氏に対し「俺を嫌ってる」「今のお笑いは自分がつくってるみたいな顔して」などと冗談交じりに悪態をついていた。これに佐久間氏は「太田さんが昨日の『爆笑問題カーボーイ』でもしゃべってたんですけど、めんどくさいんですよ」と笑いながら触れつつ、「俺は太田さん好きだからね？学生時代から爆笑問題のライブも行ってるし。あと爆笑問題のYouTubeも出てるし。文句言われても俺、番組にも2回呼んでるし。嫌いなわけないんだよ」と自身の立場を強調。その上で収録当日のことを振り返った。

打ち合わせのため太田の楽屋を訪れると「ガチャッて開けた瞬間から、太田さんが『お前何なんだ！何で来たんだ！俺のこと嫌いだろ！お前何で俺のこと呼んだんだ！』って」とまくし立てられたという。げんなりした様子の佐久間氏は「ああ〜めんどくせえなと思って」とぶっちゃけて大笑いし、「好きとめんどくさいは別なの！分かって欲しいの」と太田に抱く複雑な感情を訴えて笑いを誘った。

太田の猛攻は続き「『どうしたんだ佐久間。お前、俺のこと嫌いなんだろ？何で呼んだんだ。おい！お前どうしたんだ』って言って」。さらに「『お前またあれだろ？調子に乗りやがって。東京のお笑い全部作ったみたいな顔しやがって』みたいなこと言い始めたから。してないですよって」とやりとりを振り返った。

手短に打ち合わせを終わらせて楽屋を去ろうとすると、「『お前なんだその打ち合わせは！』って。『お前俺と早く離れたいだけだろ！』って言われて」と太田の指摘にギクリ。佐久間氏は「どうせ打ち合わせしたって、好きなこと言うだけなんだから」とあきれつつも笑っていた。