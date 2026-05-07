テレビ番組で憧れのNiZiUと対面

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した18歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が6日放送の日テレ系特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」に出演。憧れと語るアーティストとの初対面に涙すると、ファンからも「感動でいっぱい」「泣けた」といった声があがっている。

中井が対面したのは9人組グローバル・ガールズグループ「NiziU」。番組内でインタビューを受けていた中井の前にNiziUがサプライズ登場。メンバーから口々に「会いたかったです」と声をかけられると目を潤ませた。その後「銅メダルおめでとうございます」と祝福を受けた中井は「かわいい…」と絶句しながら大粒の涙をこぼしていた。

NiziUの公式SNSは「中井亜美選手へのサプライズとして『Step and a step』をパフォーマンス！ 感動を届けてくださった事、応援していただける事への“感謝”をたっぷり込めました」と記して集合写真を公開。ファンからもコメントが相次いだ。

「中井亜美ちゃんとNiziUのコラボほんとに最高すぎた」

「亜美ちゃんちょっとみいひちゃんに似てるよね!可愛い」

「中井亜美さんの涙にまた泣けた」

「めちゃ感動した」

「めっちゃ幸せなコラボ映像でした」

「中井選手めちゃくちゃオタクで可愛かった」

「もう感動でいっぱい」

「また共演楽しみにしています！」

「いつか大好きなNiziUの曲を笑顔で滑る中井亜美ちゃんを見てみたい」

中井は以前からメンバーの1人、MIIHIが“推し”であることを公言しており、テレビ番組で直筆メッセージをもらった際には涙するなど、熱烈ファンぶりを披露していた。



（THE ANSWER編集部）