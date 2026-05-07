ELISAキット3,000超、ISO4認証・約20年の実績！ Cloud-Clone 「全次元検出製品で食品安全の強固な防衛ライン強化」

記事ポイント Cloud-Clone Corp.が3,000以上の分析対象物をカバーするELISAキットを軸に、食品安全の包括的な検出ソリューションを発表しますマイコトキシン・農薬残留・動物用医薬品残留の3分野に特化した高精度・高感度な検出製品ラインを展開していますISO9001・ISO13485・ISO14001・CMAの4認証を取得し、約20年の生体試薬業界経験に裏打ちされた品質体制を構築しています Cloud-Clone Corp.が3,000以上の分析対象物をカバーするELISAキットを軸に、食品安全の包括的な検出ソリューションを発表しますマイコトキシン・農薬残留・動物用医薬品残留の3分野に特化した高精度・高感度な検出製品ラインを展開していますISO9001・ISO13485・ISO14001・CMAの4認証を取得し、約20年の生体試薬業界経験に裏打ちされた品質体制を構築しています

私たちが日常的に口にする食品の安全を、目に見えない分子レベルで守る技術があります。

Cloud-Cloneは、マイコトキシン・農薬残留・動物用医薬品残留など多様なリスクに対応する食品安全検出製品ポートフォリオを新たに発表します。

食品サプライチェーン全体の主要な安全リスクを、分子生物学と免疫学の専門技術から精密に検査する取り組みです。

Cloud-Clone「全次元検出製品で食品安全の強固な防衛ライン強化」





提供企業：Cloud-Clone Corp.対応検出分野：マイコトキシン、農薬残留、動物用医薬品残留ELISAキット対応分析対象物数：3,000以上取得認証：ISO9001・ISO13485・ISO14001・CMA（中国計量認証）生体試薬業界経験：約20年実験動物施設：1,200平方メートル（SPF基準）

Cloud-Cloneは、米国ヒューストンに本社を置き、中国武漢にISO認証生産拠点を構える生命科学・バイオテクノロジー企業です。

1,200平方メートルのSPF実験動物施設を運営し、原材料から完成品まで一貫して管理する垂直統合型の研究開発・製造体制を整えています。

現在、3,000以上の分析対象物をカバーするELISAキットを提供し、食品安全分野における主要な高リスク指標の精密な検査を実現しています。

国際的な食品貿易の拡大とともに、マイコトキシンや農薬・動物用医薬品の残留物が国境を越えて広がるリスクは高まり続けています。

同社の検出ソリューションは食品生産企業・検査機関・規制当局を主な対象とし、国家食品安全検査基準の厳しい要件に完全に適合した高精度・高感度な結果を一貫して提供します。

マイコトキシン検出

穀物に広く見られる高リスク汚染物質であるゼアラレノン毒素に対し、特異的抗体と検出キット（MAV708Ge21・CEV708Ge）を展開しています。

トウモロコシや小麦、動物飼料に含まれるゼアラレノン毒素を正確に定量し、原材料の安全性を源泉の段階から確保することを可能にします。

農薬残留検出

米・小麦・野菜・果物の栽培に世界的に広く使用されているネオニコチノイド系殺虫剤のイミダクロプリドは、食品連鎖を通じて人体に蓄積するリスクがあり、特に子どもの神経系発達への悪影響が懸念されています。

Cloud-Cloneの抗体およびELISAキット（MAK895Ge21・CEK895Ge）は、多様なサンプルタイプからイミダクロプリドの残留を効果的に検出し、消費者の食卓にある果物や野菜の安全性確認を支えます。

動物用医薬品残留検出





研究室で白衣を着た技術者が精密機器を用いてモノクローナル抗体のスクリーニング作業を行っています。

畜産・家禽製品に残留する動物用医薬品の監視に完全対応しており、クロラムフェニコール・テトラサイクリン・シプロフロキサシンなどの抗生物質を、関連する国家規制基準に準拠して正確に検出します。

技術基盤と品質管理体制

Cloud-Cloneは、生体試薬業界で約20年の実績を積み重ね、小分子修飾技術・タンパク質発現技術・抗体スクリーニング技術の3つをコア技術プラットフォームとして確立しています。

ELISAキットはサンドイッチアッセイ・競合法アッセイ・高感度フォーマット・ミニアッセイキットの4形式で提供されており、検査目的やサンプル量に応じた選択が可能です。

品質管理においてはISO9001・ISO13485・ISO14001・CMA（中国計量認証）の4認証を取得し、製品ライフサイクル全体をカバーする包括的な体制を整えています。

高精度・高感度な検出性能と優れた再現性により、微量な汚染物質でも一貫した信頼性の高い結果を提供します。

ELISAキット3,000種超と3つのコア技術プラットフォームを柱とするCloud-Cloneの検出製品ラインは、原材料調達から流通に至る食品サプライチェーン全体の安全検査ニーズを支えます。

マイコトキシン・農薬残留・動物用医薬品残留という3分野の包括的な対応と、ISO4認証に裏打ちされた品質体制が、食品生産企業・検査機関・規制当局から専門的なパートナーとして選ばれる理由となっています。

Cloud-Clone「全次元検出製品で食品安全の強固な防衛ライン強化」の紹介でした。

よくある質問

Q. Cloud-CloneのELISAキットはどのような汚染物質に対応していますか。

A. ゼアラレノン毒素などのマイコトキシン、イミダクロプリドなどの農薬残留、クロラムフェニコール・テトラサイクリン・シプロフロキサシンなどの動物用医薬品残留を含む3,000以上の分析対象物に対応しています。

Q. Cloud-Cloneの検出製品はどのような機関を対象としていますか。

A. 食品生産企業・検査機関・規制当局を主な対象としており、ISO9001・ISO13485・ISO14001・CMA（中国計量認証）の4認証を取得した品質体制のもと、国家食品安全検査基準に完全適合した製品を提供しています。

詳細は公式サイトに掲載されています。

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