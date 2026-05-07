目黒蓮がストイックな姿勢で現場をけん引！『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV第2弾解禁
映画『SAKAMOTO DAYS』より、本作の舞台裏を捉えたアクションメイキングPV第2弾、アクションシーンの制作過程が垣間見えるメイキングカットが到着した。
【動画】大迫力のアクションを支えた練習風景や撮影の裏側満載！ アクションメイキングPV第2弾
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
元殺し屋・坂本を演じる目黒は、推定140kgのふくよかな姿と、殺し屋としての片鱗を取り戻し急激に痩せたスマートな姿を演じ分ける。
今回解禁されたアクションメイキングPV第2弾は、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロ。観る者を一気に作品の深部へと引きずり込む、圧倒的な没入感と臨場感を体感できる映像となっている。
劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、坂本を演じた主演の目黒蓮が8kgの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれる超絶アクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台あいさつで自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、凄まじい熱量とストイックな姿勢で現場を牽引し続けた、目黒の“表現者としての覚悟”が克明に捉えられている。
今作品で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。
加えて、最凶の敵・X（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。
映画『SAKAMOTO DAYS』は公開中。
【動画】大迫力のアクションを支えた練習風景や撮影の裏側満載！ アクションメイキングPV第2弾
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る悪党と戦う【日常×非日常】アクションストーリーを描き、2025年8月時点で全世界累計1500万部を突破している。アニメもされており、2025年1月より放送された。
今回解禁されたアクションメイキングPV第2弾は、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロ。観る者を一気に作品の深部へと引きずり込む、圧倒的な没入感と臨場感を体感できる映像となっている。
劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、坂本を演じた主演の目黒蓮が8kgの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれる超絶アクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台あいさつで自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、凄まじい熱量とストイックな姿勢で現場を牽引し続けた、目黒の“表現者としての覚悟”が克明に捉えられている。
今作品で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。
加えて、最凶の敵・X（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。
映画『SAKAMOTO DAYS』は公開中。