Boys be・丸岡晃聖、理想は″かわいい″と″かっこいい″の両立「ギャップを生かしたい」18歳がフレッシュに飛び跳ねて力強く歩みを進めていく【ロングインタビュー最終回】

Boys beの丸岡晃聖（18）が、１年ぶりに本紙に登場した。高校生から大学生になり周囲も大きく変化。「仕事に対する向き合い方がちょっと自分の中で強くなった」とほほ笑む。目標のドラマ出演に向けて「ピアスも開けない」と"宣言"。チャンスを狙い、コツコツと努力を続けている。

―今年一番、印象に残っている現場は。

「（先輩の）バックにつかせていただいてるので、大体がその中なんですけど、振付師さんや大人の方に言われるのは『バックってめっちゃ難しい立ち位置』と。バックやからって手を抜けってわけじゃないけど、頑張って先輩を立たせる役目でもあるし、でも立場を考えると自分のライブじゃない。『フレッシュに飛び跳ねてるのが一番かわいく見える』って。それを意識してやってます」

―WEST.のメンバーから何か言葉は。

「たわいもない感じなんですけど、重岡（大毅）くんが『ボイパ（ボイスパーカッション）すごいな！』って言ってくれて、"ミニ講座"開きました。『バビブベボの"ボ"で、これの声を消すんですよ』『破裂音だけでやってみてください』みたいに。結構フレンドリーに話しかけてくれました。また一緒にやりたいですね」

―何か自分のここをこれから生かしたいなっていうのは。

「最近、顔を褒められました（笑）。AmBitiousの山中一輝って、めちゃめちゃイケメンじゃないですか。一輝はいつもふざけた感じで褒めたりしてきて、それが冗談やったりするんですけど、結構ガチな感じで『丸ちゃんなんかめっちゃイケメンじゃない？』みたいに言ってくれて。『おい、ほんまに！？』みたいな。同じメンバーの中川惺太とか（も褒めてくれた）。あとは西村拓哉くんが、お母さんが『イケメン』言うてたでって。西村くんもイケメンやし、その人のお母さんに言われるって、だいぶ"信用性"がありますよね。（自分は）西村くんに憧れてるかも、みたいな感じじゃないですか。西村くんは武器が顔みたいなこと言ってたから、ちょっと真似しちゃおうかな（笑）。めっちゃ褒められるときによく言われるのは『かわいいとかっこいいが両方ある！』みたいに言ってくださるので、そのギャップを生かしたいですね」

―応援してくださるファンの皆さんにぜひメッセージを。

「いつも応援してくれてありがとうございます。こんな僕をいつも思い続けてくれて、本当に感謝してます。僕もそんなみんながほんまに支えになってるし、すごくありがたくて。僕のモチベーションを上げてくれているのはみんななので、これからも頑張るので、ずっと一緒にいてください」

責任感が増し、やる気みなぎる18歳。これから、その歩みを力強く進めていく。

◆丸岡 晃聖（まるおか・こうせい）2007年11月16日、奈良県生まれ。18歳。18年に関西ジュニアとして活動をスタート。20年に関西ジュニア内ユニット「Boys be」のメンバーに選出。特技はボイスパーカッション。趣味はカラオケ、ゲーム。チャームポイントは「右頬のえくぼ」。