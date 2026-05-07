WEST.藤井流星“パティシエ”が甘い笑みを魅せる 舞台ROLL((CAKE))TIMEメインビジュアル公開
7人組グループ・WEST.の藤井流星が7月6日から8月2日まで東京・東京グローブ座ほかで上演するROLL((CAKE))TIMEのメインビジュアルが解禁された。
今作は、朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や、アニメ『TIGER & BUNNY』やミュージカル『SUNNY』などジャンルを問わず多くの作品の脚本や演出を手掛ける西田征史氏が主演・藤井の熱望に共鳴し、2020年にドラマ＆舞台化で話題となった『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶりのタッグで挑む、完全オリジナルのハートフルサスペンスコメディー。
【写真】演出を担当する西田征史
15年前に両親を交通事故で亡くした悲しみを抱えたまま、親から受け継いだロールケーキ専門店「くるん」を守り、弟と2人で懸命に生きてきた主人公のパティシエ・青柳敬治郎を藤井、敬治郎と共に支えあって生きてきた弟の青柳直役を濱田龍臣、地元で絶大な力を持つ黒崎建設社長の息子で大きな秘密を抱える黒崎克也役を駿河太郎が演じる。
そのほか、市川しんぺー、滝裕二郎、鈴樹志保、伊藤浩樹、平井珠生、松尾敢太郎など多ジャンルで卓越した技術を宿したキャスト陣が集結した。
今回解禁されたのは軽やかなパステル調の背景と、さまざまな色のロールケーキが並ぶ、華やかなメインビジュアル。その中で静かにほほ笑む主人公・敬治郎が、突如浮上した15年前の事故に隠された“影”とどのように向き合っていくのか。一つの過去をめぐる物語に注目だ。
今作は、朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や、アニメ『TIGER & BUNNY』やミュージカル『SUNNY』などジャンルを問わず多くの作品の脚本や演出を手掛ける西田征史氏が主演・藤井の熱望に共鳴し、2020年にドラマ＆舞台化で話題となった『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶりのタッグで挑む、完全オリジナルのハートフルサスペンスコメディー。
15年前に両親を交通事故で亡くした悲しみを抱えたまま、親から受け継いだロールケーキ専門店「くるん」を守り、弟と2人で懸命に生きてきた主人公のパティシエ・青柳敬治郎を藤井、敬治郎と共に支えあって生きてきた弟の青柳直役を濱田龍臣、地元で絶大な力を持つ黒崎建設社長の息子で大きな秘密を抱える黒崎克也役を駿河太郎が演じる。
そのほか、市川しんぺー、滝裕二郎、鈴樹志保、伊藤浩樹、平井珠生、松尾敢太郎など多ジャンルで卓越した技術を宿したキャスト陣が集結した。
今回解禁されたのは軽やかなパステル調の背景と、さまざまな色のロールケーキが並ぶ、華やかなメインビジュアル。その中で静かにほほ笑む主人公・敬治郎が、突如浮上した15年前の事故に隠された“影”とどのように向き合っていくのか。一つの過去をめぐる物語に注目だ。