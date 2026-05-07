『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』にHOUND DOG、LOUDNESS出演決定 JOURNEY、NIGHT RANGER、BAND-MAIDに続き発表
福岡ソフトバンクホークスが主催する大型音楽ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』に、HOUND DOGとLOUDNESSの出演が新たに決定した。
【写真】喜ぶファンに笑顔を見せるレッチリのフリー
同イベントは、8月29日にみずほPayPayドーム福岡で開催されるもので、すでにJOURNEY、NIGHT RANGER、BAND-MAIDの出演が発表されている。今回の追加発表により、日本のロックシーンを代表する2組が加わり、国内外のアーティストが一堂に会するラインナップとなった。
HOUND DOGは1980年にメジャーデビューし、「ff（フォルティシモ）」などのヒット曲で知られるバンド。武道館15日連続公演などライブでも実績を重ね、日本のロック文化を担ってきた。
LOUDNESSは1981年結成。高い演奏力と楽曲のオリジナリティで海外でも高い評価を受け、現在も世界各地で活動を続けている。
世代や国境を越えたロックアーティストが集結する同イベントは、一日限りのスペシャルライブとして開催される。チケットは2次先着先行受付が実施されている。
■『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』
日時：8月29日（土）午前10時 開場／午前11時30分 開演／午後9時〜9時30分頃終演予定
会場：福岡・みずほPayPayドーム福岡
出演者：JOURNEY／NIGHT RANGER／BAND-MAID／HOUND DOG／LOUDNESS
【写真】喜ぶファンに笑顔を見せるレッチリのフリー
同イベントは、8月29日にみずほPayPayドーム福岡で開催されるもので、すでにJOURNEY、NIGHT RANGER、BAND-MAIDの出演が発表されている。今回の追加発表により、日本のロックシーンを代表する2組が加わり、国内外のアーティストが一堂に会するラインナップとなった。
LOUDNESSは1981年結成。高い演奏力と楽曲のオリジナリティで海外でも高い評価を受け、現在も世界各地で活動を続けている。
世代や国境を越えたロックアーティストが集結する同イベントは、一日限りのスペシャルライブとして開催される。チケットは2次先着先行受付が実施されている。
■『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』
日時：8月29日（土）午前10時 開場／午前11時30分 開演／午後9時〜9時30分頃終演予定
会場：福岡・みずほPayPayドーム福岡
出演者：JOURNEY／NIGHT RANGER／BAND-MAID／HOUND DOG／LOUDNESS