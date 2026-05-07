唐田えりか、騒動直後…半年間の生活を激白「外に一歩も出なかった」 霜降り・せいやの直球質問に驚きの表情
俳優の唐田えりか（28）が7日までに、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネルに出演。騒動直後の生活を語った。
【写真】派手色ベリーショートヘアを披露した唐田えりか
現在、フジテレビで放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』で共演中の2人。動画内ではすでに打ち解けてる様子を見せたが、せいやが「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何してたんですか？」と直球で質問をぶつけると、唐田は驚きながらも「会社に住んでいました」と告白した。
続けて「もうその時期は、もう事務所の人と向き合うっていう期間で、事務所にいて、半年間、外に一歩も出なかったです」と語った。当時は髪の毛も伸びきっていたとし、「私、1ヶ月1.5センチぐらい伸びると思うんですけど、 だいぶロングになってました」と振り返り、せいやは「ええ！すごいなそれ」と驚きの声を上げた。
また食に関しては事務所内で自炊をしていたといい「社長に今週欲しいものをメモに書いて…」とおつかいを頼んでいたと赤裸々に語った。
【写真】派手色ベリーショートヘアを披露した唐田えりか
現在、フジテレビで放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』で共演中の2人。動画内ではすでに打ち解けてる様子を見せたが、せいやが「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何してたんですか？」と直球で質問をぶつけると、唐田は驚きながらも「会社に住んでいました」と告白した。
また食に関しては事務所内で自炊をしていたといい「社長に今週欲しいものをメモに書いて…」とおつかいを頼んでいたと赤裸々に語った。