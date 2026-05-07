飼い主さんと意思の疎通をするわんちゃんの光景が、33万再生を超えて絶賛されています。飼い主さんに「お腹空いた？」と聞かれたものの、言葉が使えないわんちゃん。その結果、わんちゃんは『ある方法』で飼い主さんに気持ちを伝えることに。

投稿を見た人からは、「可愛いすぎやろｗ」「色んなおやつ用意して好きなだけ食べさせてあげたい」と、絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。

【動画：『お腹空いた？』と犬に質問してみた結果→鳴くかと思ったら…犬とは思えない『意思疎通の仕方』】

「お腹空いた？」と聞かれたうめちゃんは…

飼い主さんと意思の疎通をするわんちゃんの光景が可愛いと話題になっているのは、TikTokアカウント『うめちゃん』に投稿された光景。

その日、ポメラニアンのうめちゃんの飼い主さんは、うめちゃんがお腹を空かせていないか尋ねてみることに。「お腹空いた？」と飼い主さんがうめちゃんに聞いてみるものの、うめちゃんは言葉を話せないわんちゃん。当然ながら、うめちゃんが喋ることはありません。

しかし、もう一度飼い主さんが尋ねてみると…なんと、うめちゃんは首を縦に振って「うん！」とお返事をしてくれたそう！

自分なりの方法で飼い主さんと意思の疎通を取るうめちゃんの賢さに驚きです。

何度も頷く姿にキュン♡

頷くことで飼い主さんと意思の疎通をするうめちゃん。「お腹空いた？」という飼い主さんの言葉に首を縦に振って応えてくれたうめちゃんの姿を見た飼い主さんは、「やっぱり」と、うめちゃんの気持ちを確信したご様子。

さすがいつもうめちゃんのことを見守ってくれている飼い主さん。うめちゃんのことなら何でもお見通しのようです。

その後、もう一度飼い主さんがうめちゃんに「お腹空いた？」と確認してみたところ、うめちゃんは再び元気に首を振ってくれたそう。こんな可愛いお返事を見たら、ついおやつをたくさんあげてしまいそうです。

元気いっぱいの「うん！」に絶賛の声続々

お腹が空いているご様子のうめちゃんに、おやつをあげることにした飼い主さん。そこで今度は「おやつ食べる？」とうめちゃんに聞いてみることに。すると、うめちゃんはおやつを食べようかどうしようか迷っているのか、飼い主さんの言葉を聞いて少し迷っていたそう。

そして飼い主さんがもう一度聞いてみると…「うん！」と首を縦に振って元気にお返事。

人の言葉は話せないけれど、自分なりの方法できちんと飼い主さんに気持ちを伝えるうめちゃんの姿に感心してしまいます。

首を振って飼い主さんに気持ちを伝えるうめちゃんの光景には、「頷くんかいｗ」「頷く方の返事は想定外だったｗ」「うんうん、って姿かわいい♡」と、絶賛の声が寄せられることに。

TikTokアカウント『うめちゃん』には、そんな賢くて可愛いうめちゃんの魅力がたくさん詰まっていますよ。

うめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うめちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。