タレントの渡辺満里奈が、７日までに自身のＳＮＳを更新。「ネプチューン」名倉潤との夫婦ショットを公開した。

インスタグラムに「５／５は結婚記念日。 当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」と書き始めた渡辺。

ワインを片手に乾杯する笑顔の写真を載せ、「美味しいお鮨（すし）が食べたい！とずっと私がわめいていたので、今日は鮨！ 初めて伺ったお店でしたが、アットホームな雰囲気がリラックスできる、とても美味しい素敵なお店でした。」と振り返っている。「お店の大将や、隣のお客様とも話が弾み、楽しい時間。お隣のご夫婦、話しかけてしまってすみませんでした」と、充実した夫婦の時間を過ごしたようだ。

そして、「結婚して２１年。 色々乗り越えて２１年。 夫の優しさや寛大さにいつも感謝してます！ 健康に歳を重ねていきましょう。 これからも、よろしくね！」と夫への思いを記している。

この投稿には、たくさんの「おめでとうございます」という祝福の声や「大好きなお二人です」「いつまでも仲良しで」などのコメントが寄せられている。

渡辺と名倉は、２００５年５月に結婚。０７年１２月に長男、１０年６月に長女が誕生した。