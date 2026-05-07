◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)

ドジャース先発のタイラー・グラスノー投手は2回の登板前にまさかの降板となりました。

グラスノー投手は初回、アストロズのブライス・マシューズ選手に先頭打者本塁打を浴びますが、続く打者に対して見逃し三振を奪い、通算1000奪三振の快挙を達成します。

しかし、チームが同点に追いついた後の2回、グラスノー投手は投球練習中に違和感を覚えたようで、ロバーツ監督がマウンドに向かい、そのまま降板となりました。降板については、腰痛によるものだと試合途中に発表されました。

グラスノー投手は自身が感じた症状は以前にも経験したことのある張りだと言及。これについてロバーツ監督は、「その点では少し安心しています。これまでにも繰り返し起きているものですし、過去を振り返ってみても、IL入りするようなケースにはなっていません。どちらかというと、登板を2〜3日ほど後ろにずらす対応で済んできました。なので、私の理解では、まず本拠地に戻ってMRI検査を受けて、今回も我々が見立てている通りの状態かを確認することになると思います」と安心した様子を見せ、グラスノー投手の今後の予定についてコメントしました。

さらに「これまでの症状と似たようなものですし、その結果を見て判断していく形ですね。現時点では、IL入りするような状況にはならないと思っていますし、本人もそうは考えていないと思います。今後については、検査結果を見ながら進めていきます」と続けました。

グラスノー投手は昨季、大谷翔平選手、山本由伸投手、ブレーク・スネル投手と並んでドジャースの“先発4本柱”としてチームのワールドシリーズ連覇に貢献。今季はこの試合までに6試合で先発登板し、3勝0敗、防御率2.56の成績を残しています。