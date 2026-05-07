高知公演からツアー復帰したT-BOLANの森友嵐士

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　ボーカル・森友嵐士の体調不良のため、４月末に４７都道府県ツアーの和歌山公演、奈良公演を中止したロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」が５日、高知県立県民文化ホールのコンサートでツアー復帰した。

　現在、バンドは「Ｔ―ＢＯＬＡＮ　ＬＡＳＴ　ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ　２０２５―２０２６　終章　ＳＩＮＧ　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　ＨＩＴ　ＪＯＵＲＮＥＹ　４７」と銘打ったラストツアーを敢行中。４月２４日の和歌山公演、翌２５日の奈良公演は森友の体調不良によるドクターストップのため無念の公演取りやめとなっていた。

　無事に体調が復活した高知公演では、１曲目のイントロが鳴り響いた瞬間、森友は「会いたかったぜー！！」とシャウト。その瞬間、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。ステージに立てる喜びをかみしめながら、全身全霊で音楽を表現した。

　ＭＣで森友は、公演中について「和歌山、奈良。本当に心配をかけてゴメン」と深々と頭を下げ、言葉を詰まらせながら「本当にギリギリまで、ステージに立つ方法を探してた。でも、立てなかった。悔しかった。だけど、ＳＮＳに届いたみんなの言葉に、本当に支えられた。めちゃくちゃ力をもらった。今日はその感謝を、歌で返したい」と決意を語ると、会場のファンも大きな拍手で答えた。

　さらに森友は「今夜は、“Ｒｅ：　ＳＴＡＲＴ”の夜です」とコメント。「またこうして、みんなと同じ時間を生きられること。その全部を、身体全部で表現したい。だから高知！最高の夜にしような！！」と呼びかけた。

　中止になった２公演は６月に振り替えが決定。４７都道府県に感謝を伝える旅はまだ続く。Ｔ―ＢＯＬＡＮは８月１０日の日本武道館公演をもって解散する。毎ステージ悔いなく、突き進むつもりだ。