大分県別府市で51億円をかけた新たな公立図書館が開館して1か月が経ちました。市外からも利用可能で来館者が好調に推移する中、その現状を取材しました。

【写真を見る】“読書離れ”に挑む 別府市の新図書館「こもれびパーク」1日2500人が来館 足湯・カフェ・音楽スタジオも備える新拠点の戦略 大分

蔵書数は15万冊、新たな共創の場

4月28日、別府市に誕生した「こもれびパーク」は、図書館を核とした複合共創交流拠点です。3階建てで、交流サロン、カフェ、音楽スタジオ、多目的ホールを備え、施設全体の延べ床面積は5000平方メートルにおよびます。

新図書館は蔵書数は15万冊。収容能力は32万冊で、いずれも旧図書館のおよそ1.5倍に拡大されました。館内にはフリーWi-Fiが完備され、カウンターや個室など、様々なタイプの閲覧席も設置されています。

（利用者）「新設の図書館なのでどんな本があるのか興味があって来ました」「本が見やすくて、高さもちょうどいい感じです」「落ち着いていて、Wi－Fiや電源もあってすごく使いやすいです。十分満足しています」

「地域の交流拠点」体現へ

別府市内外から年間50万人の利用者数を目標とする中、これまでの1日平均はおよそ2500人と順調に推移しています。

共創交流局 稲尾隆局長：

「利用者から『居心地がいい』という声が多いです。予想した以上に来館していただいて、多くの市民に積極的に使ってもらっているというのが率直な感想です」

施設のコンセプトである「地域の交流拠点」を体現するように、1階には雑誌を片手に飲食することができるコーヒーショップを併設。無料で利用できる足湯も整備されています。

また、1時間単位で使用でき、楽器の貸し出しも可能な音楽スタジオは、すでに多くの予約で埋まる人気ぶりです。

（利用者）「音響もすばらしいですし、練習しやすいです。緑を見ながら演奏できるのでとてもいいと思います」

「図書館離れ」加速

一方で、県内の図書館関係者からは、利用者数を維持する難しさを指摘する声も上がっています。

その一例が、1995年2月に開館した大分県立図書館です。初年度の利用者数は旧施設のおよそ2.5倍に急増しましたが、人口減少や若者の読書離れもあり、昨年度は開館当初の半分近くにまで減少しました。

このため、県立図書館では、祝日などに子ども向け映画の上映を実施し、気軽に立ち寄れる環境づくりを続けています。

「こもれびパーク」も、勢いを一過性のものにしないために、新たな魅力創出に向けた取り組みを計画しています。

共創交流局 稲尾隆局長：

「オープン直後の高い来館実績を一過性に終わらせたくないと考えています。例えば講師を呼んで講座をするとか、グループディスカッションができるようにするとか。来てもらうではなく、活用してもらう。そのきっかけ作りが一番大事だと思っています」

建設の構想から10年。湯の町に生まれた新たな憩いの場は順調に船出しました。今後は、施設の情報を広く発信する取り組みとともに、市民をはじめ関心をつなぎとめるソフト面の充実が求められそうです。