クルーズ船がカナリア諸島へ　ハンタウイルス“集団感染”で乗客乗員らに帰国方針　地元知事「受け入れ反対」示す

ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は現在、スペイン領カナリア諸島に向かっています。一方、地元は受け入れに反対しています。

スペイン保健相は6日、クルーズ船がカナリア諸島に到着した後、乗客乗員らに適切な検査や処置を実施し、それぞれの国に帰国させる方針を示しました。

一方、地元の知事は、船の運航会社からカナリア諸島テネリフェ島への入港要請があったと明らかにしましたが、情報共有が不十分だとして、受け入れに反対しています。

テネリフェ島の島民：

大事にはならないと言われているけど地元は怖さを感じている。

テネリフェ島の島民：

迅速に対応すれば影響は大きくないと思う。

ハンタウイルスの一種、アンデス株の感染例が確認されたことを受けてヨーロッパの保健当局は6日、最新の分析を発表しました。

現在の仮説では、感染経路について、一部の乗客が乗船前にアルゼンチンでウイルスにさらされたあと、船内でほかの乗客・乗員に広がった可能性があると考えられると指摘しています。

WHO＝世界保健機関は、感染確認が3人、疑い例が5人のあわせて8人となり、このうち3人が死亡したと発表しています。