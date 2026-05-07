住宅ローン変動金利は、15年ぶりに1％を超えるなど上昇傾向にあり、固定金利との差が縮小しつつあります。住宅ローン比較診断サービス『モゲチェック』を運営する株式会社MFS（東京都千代田区）が実施した「住宅ローン」に関する意識調査によると、繰上返済のトリガーとなる金利水準は「3％」が最多となりました。



【調査結果】住宅ローンの変動金利が何％に上がったら繰上返済しますか？

調査は、25〜54歳の住宅購入検討者・住宅ローン利用者1000人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



はじめに、「住宅ローンを決める際の情報源」を尋ねたところ、「SNS」（51％）、「比較サービス」（45％）、「不動産会社」（37％）が上位に挙がったほか、「AI（ChatGPT等）」（26％）という回答も見られました。



これを直近1年以内に住宅ローンを借りた人に限ると、「SNS」は25〜29歳で58％、50〜54歳でも56％と、年代を問わず半数前後にのぼりました。



一方、「銀行」は25〜29歳で15％、50〜54歳で56％と世代差が大きくなったほか、「AI（ChatGPT等）」は40〜44歳が32％で最も高くなり、住宅購入の中心世代にもAI利用が広がっていることがうかがえました。



次に、「住宅ローンの変動金利は、何％まで上がると思いますか」と尋ねたところ、直近1年以内に住宅ローンを借りた人では「2％」（31％）や「3％」（36％）など、「2％以上」と予想する人は7割近くとなりました。



一方、住宅ローンを借りたことがない人では「1.5％」（35％）が最多となったほか、「5％以上」（25％）という意見も見られ、金利の相場観にばらつきが大きくなりました。



また、「住宅ローンの変動金利が何％に上がったら繰上返済しますか」という質問に対しては、直近1年以内に住宅ローンを借りた人では「2〜3％」（31％）や「1.5〜2％」（27％）など、「2〜3％」が7割近くとなりました。



一方、住宅ローンを借りたことがない人では、3人に1人が「1〜1.5％」（33％）、4人に1人が「5％以上（繰上返済しないを含む）」（25％）と回答し、変動金利の上限予想同様、こちらもばらつきが大きい結果となりました。