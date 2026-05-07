きのう夜、名古屋市中区で「刃物で刺された」などと警察に通報があり、顔から血を流している18歳の男性が病院に搬送されました。

【現場の画像】名古屋･栄で｢友人が刃物で刺された｣ 頬や鼻から血を流した18歳男性… 中区栄3丁目の駐車場

警察が殺人未遂事件として捜査しています。

（近くで働く人）

「言い合いというか、そんな感じになっていた。血が出ていた。タオルで顔を押さえている感じ」

上下黒い服を着た男2人に襲われたか

警察によりますときのう午後10時過ぎ、中区栄3丁目の駐車場で「友人が刃物で刺された」などと110番通報があり、駆け付けた警察官がほほや鼻から血を流している18歳の男性を見つけました。

男性は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。

関係者への事情聴取や防犯カメラの映像などから、男性は上下黒い服を着た男2人に襲われたとみられ、警察が、殺人未遂事件として現場から逃げた男2人の行方を追っています。

【現場の画像】名古屋･栄で｢友人が刃物で刺された｣ 頬や鼻から血を流した18歳男性… 中区栄3丁目の駐車場