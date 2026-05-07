ラストツアー中のT-BOLAN、森友嵐士がステージ復帰 高知公演で熱演「感謝を歌で返したい」
ロックバンド・T-BOLANのボーカル・森友嵐士が、5日に高知・高知県立県民文化ホール オレンジホールで開催されたツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』高知公演でステージ復帰を果たした。
【ライブ写真】熱いステージ！T-BOLAN ラストツアー高知公演の模様
同ツアーは、8月10日に東京・日本武道館で開催されるラストライブ『T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKAN This Journey Never Ends』へ向け、全国47都道府県を巡るラストツアー。だが、4月24日の和歌山公演、25日の奈良公演が、森友の体調不良によるドクターストップのため中止となり、T-BOLAN史上初のライブ中止という事態となっていた。
高知公演では、暗転後、1曲目のイントロとともに森友が「イクゼ!!」とシャウト。さらに「会いたかったぜーー!!」と叫ぶと、会場は大歓声に包まれた。森友はMCで、「和歌山、奈良。本当に心配をかけてゴメン。本当にギリギリまで、ステージに立つ方法を探してた。でも、立てなかった。悔しかった」と胸の内を明かし、「SNSに届いたみんなの言葉に、本当に支えられた。めちゃくちゃ力をもらった。今日はその感謝を、歌で返したい」と感謝を伝えた。
さらに、「今夜は、“Re: START”の夜です。またこうして、みんなと同じ時間を生きられること。その全部を、身体全部で表現したい。だから高知！最高の夜にしような!!」と呼びかけ、会場の熱気をさらに高めた。
ライブ終盤には、「青木、五味、上野。そして人時、TOSHI、こじやん、唯子姉さん。このステージに立っていないスタッフやクルーも含めて、みんなでこのツアーを作ってる。そして、今日ここに来てくれた“みんな”。ここまで一緒に歩いてくれて、本当にありがとう」とメンバーやスタッフ、ファンへの思いも語った。
【ライブ写真】熱いステージ！T-BOLAN ラストツアー高知公演の模様
同ツアーは、8月10日に東京・日本武道館で開催されるラストライブ『T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKAN This Journey Never Ends』へ向け、全国47都道府県を巡るラストツアー。だが、4月24日の和歌山公演、25日の奈良公演が、森友の体調不良によるドクターストップのため中止となり、T-BOLAN史上初のライブ中止という事態となっていた。
さらに、「今夜は、“Re: START”の夜です。またこうして、みんなと同じ時間を生きられること。その全部を、身体全部で表現したい。だから高知！最高の夜にしような!!」と呼びかけ、会場の熱気をさらに高めた。
ライブ終盤には、「青木、五味、上野。そして人時、TOSHI、こじやん、唯子姉さん。このステージに立っていないスタッフやクルーも含めて、みんなでこのツアーを作ってる。そして、今日ここに来てくれた“みんな”。ここまで一緒に歩いてくれて、本当にありがとう」とメンバーやスタッフ、ファンへの思いも語った。