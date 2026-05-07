お笑いコンビ、ニューヨーク屋敷裕政（40）嶋佐和也（39）が3日のYouTube生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”について言及し、ネット上で話題となっている。

屋敷はボクシングについて「芸術やわ〜」と絶賛。「何年も意識しとった相手とさ、オヤジがどっちも見とってさ。布袋（寅泰）さんがおってさ。すごい臨場感やんか。その中で殴り合って、2人で笑い合って、どういう境地なんやろ。最高やろうな終わった後とか、ありがとうとか言って」と語った。

その上で「ブレイキングダウンなんてカスなんじゃないかとちょっと思っちゃった。そんなわけないけど。あれを見たら、ブレイキングダウンってカスなんだなって。美しすぎて。あの試合と2人の感じが」と語り、1分間最強を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」を引き合いに出した。

相方の嶋佐も「あれはすごすぎたな…格好いいわ」と語り絶句。さらに屋敷は「何カ月も何年も努力して研究して。いろんなこと我慢して。自分をコントロールして律して。そう考えると、ブレイキングダウンってのはクソみたいな感じしてきた」と繰り返した。そして「ブレイキングってすごいと思うけど、まず人と殴り合うって怖くてようせんし。すごい覚悟あると思うけど、ちょっとすごかったな」とフォローを入れつつ語った。