元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に7日、出演。6日に福島県郡山市の磐越道上り線で起きた死亡事故について、責任の究明を訴えた。

この事故は、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込んだ。事故の衝撃で対向車線に投げ出された高校生の稲垣尋斗さん（17）が全身を強く打って死亡。後続車も含めて、計20人が重軽傷を負った。

高校側はバス会社の蒲原鉄道に今回、貸し切りバスではなくレンタカーを依頼。手配を頼まれた蒲原鉄道によると、「運転者も紹介してほしい」と高校側から頼まれ、バス会社の営業担当の知り合いの知り合いで、今回事故を起こして自らも負傷した68歳の運転手を手配した。バス会社はこの運転者の免許証や事故歴を確認していなかったという。

武田は「本当に痛まして事故で胸が痛みます。部活の練習試合に行く途中だったということで、学校側は安全に引率する責任があると思いますし、ドライバー本人はもちろん、そのドライバーを紹介して、バスを手配したバス会社にどんな落ち度があったのかもこれから解明していかなくてはならないと思います」と神妙な表情だった。

また、学校側とバス会社とのやりとりについて、「何か責任の所在が最初からあいまいになっています。学校側に何か落ち度がなかったか、バス会社はもちろん、運転者の側もしっかりと検証してほしいと思います」と重ねていた。