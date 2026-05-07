バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ペルージャ）の偉業を、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」も報じている。

イタリア１部プレーオフ決勝第３戦（６日）で、レギュラーラウンド１位のペルージャは同６位のチビタノーバに３―１で勝利。３戦先勝方式のプレーオフで３連勝を飾り、２季ぶり３度目の優勝を果たした。日本人のイタリア１部リーグ制覇は、２００３年の加藤陽一以来、２人目の快挙となった。

今季の石川は右ヒザのケガで苦しむも、この日はリリーフサーバーとして登場。約３カ月ぶりの実戦復帰を果たした。今後は欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の準決勝が控えており、チーム、個人にとっても大きな１勝となった。

同紙は「ペルージャはチビタノーバに全くチャンスを与えなかった。３度目のスクデットを獲得した」と報道。その上で石川については「加藤陽一に続き、日本人として２人目のイタリア王者となった石川祐希の存在も忘れてはならない。約１０日後にはトリノで行われる欧州制覇の再挑戦が待っている」と伝えた。

ここまでペルージャは３冠を達成。次なるタイトル奪取へ、石川は燃えている。