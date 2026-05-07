元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）が、食事をする姿をアップした。

７日に自身のインスタグラムを更新し、亡くなった元総合格闘家の弟・山本ＫＩＤ徳郁さんによるアパレルブランド「ＫＲＡＺＹ ＢＥＥ」のアカウントをタグ付けし、１枚の写真を披露。金髪は寝ぐせ風で、大きな黒縁メガネも。タンクトップで、５１歳と思えぬ美スタイルを披露した。

山本はレスリングの世界選手権で３度優勝。２０１６年に総合格闘技へ転向し、ＲＩＺＩＮに参戦。２３年大みそかにＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者・伊澤星花に敗れ、総合格闘技から引退していた。今年３月にオーストラリア・シドニーで行われた「Ｎｅｕｔｒａｌ Ｃｏｒｎｅｒ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ」主催大会でプロボクシングデビュー。５１・０キロ契約６回戦でミシェル・マック（オーストラリア）と対戦し判定負けを喫したが、５１歳の今も新たな挑戦を続けている。

山本の弟は２０１８年９月に４１歳で亡くなった山本ＫＩＤ徳郁さんで、妹は大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さん。