今日7日の近畿地方は晴れる所が多く、日中の気温はこの時季としては高くなる見込みです。北部や内陸部を中心に、最高気温が30℃以上の真夏日に迫る暑さとなる所があるでしょう。明日8日は全般に雲が広がりやすく、日中を中心に雨が降る見込みです。

今日7日 晴れる所が多いが、にわか雨の可能性 季節外れの暑さの所も

今日7日の近畿地方は、晴れる所が多い見込みです。ただ、中部と南部では、にわか雨の可能性があります。晴れていても、急な雨にお気をつけください。

暖かい空気に覆われるため、日中は気温が25℃を超える所が多いでしょう。北部や内陸部を中心に、最高気温が30℃以上の真夏日に迫る暑さになる所があり、季節外れの暑さとなる見込みです。

まだ、体が暑さに慣れていない時季ですので、屋外で運動や活動を行う場合は暑さ対策を心がけてください。

明日8日 日中を中心に雨 朝から日中にかけて少しムシムシ

明日は、寒気を伴う気圧の谷が近畿地方の上空を通過する見込みです。変わりやすい天気になり、日中を中心にあちらこちらで雨が降るでしょう。外出の際は雨具があると安心です。

なお、あすの朝の最低気温は6月上旬から中旬並みで、平年より大幅に高い見込みです。湿気が多くなるため、朝から日中にかけて少しムシムシと感じられそうです。

週間 明後日9日以降は晴れる日が多い 本格的な紫外線対策が必要

明後日9日以降は、近畿地方では晴れる日が多い見込みです。昼間は力強い日差しが降り注ぎ、初夏の陽気となる日があるでしょう。なお、紫外線の強い時季に入っています。お出かけの際は、紫外線対策を心がけてください。