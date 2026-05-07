パパブブレと「ちいかわ」が初コラボ “仲良しトリオ”＆くりまんじゅう＆オデが愛くるしい表情に
「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、SNSやアニメで人気の「ちいかわ」たちをモチーフにした、初のコラボレーションキャンディ『ちいかわキャンディBAG』（税込980円）を発売する。8日より全国の店舗および、パパブブレ公式サイトにて登場。
【写真】かわいすぎ！キャンディになっちゃったちいかわたち それぞれのフレーバーも
小さくてかわいい、けれどちょっぴりハードな毎日を送る「ちいかわ」が、パパブブレのキャンディの世界へ。個性豊かなキャラクターたちの表情を、熟練の職人が1センチほどの断面に丁寧に表現した。
「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の仲良しトリオに加え、グルメで面倒見のいい「くりまんじゅう」や、いつも全力な「オデ」まで、愛くるしい表情に仕上げている。
【写真】かわいすぎ！キャンディになっちゃったちいかわたち それぞれのフレーバーも
小さくてかわいい、けれどちょっぴりハードな毎日を送る「ちいかわ」が、パパブブレのキャンディの世界へ。個性豊かなキャラクターたちの表情を、熟練の職人が1センチほどの断面に丁寧に表現した。
「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の仲良しトリオに加え、グルメで面倒見のいい「くりまんじゅう」や、いつも全力な「オデ」まで、愛くるしい表情に仕上げている。