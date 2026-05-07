バイきんぐ小峠が“オファーを断る仕事”にMC仰天！2文字の意外なNG対象

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月4日（月）に放送された同番組では、ゲストにバイきんぐ・小峠英二が登場。仕事のオファーを受けるか決めるときの線引きについて語った。

【映像】バイきんぐ小峠の本音炸裂！“もう情報番組に出ない理由”も判明

今回はMC2人とゲストの小峠が、テレビスタッフ80名にアンケートを取り作成された「どんなヤバイ企画でも面白くしてくれる最強芸人ランキング」をもとにトークを繰り広げた。

そんななか見事ランクインした井口への投票理由で、「どんな番組でもスケジュールさえ合えば『とにかく出る』という姿勢が、スタッフとしては本当にありがたい」というコメントが寄せられた。

小峠が「何でも出る？（出演の基準が）ある程度はあるでしょ？」と質問すると、井口は「できないものは出ない。大食いとか」「それ以外は出る」と説明する。

そして井口は、小峠に対して「番組に出る・出ないの線引きは？」と尋ねた。

すると小峠は「NGは…ヘビがNGだね」と回答し、久保田は「（見た目）こんな感じなのに!?」と衝撃を受ける。さらに井口も「申し訳ないけどヘビ寄りの…」と続くが、小峠は「ヘビ寄りじゃない」「ヘビ化身男じゃない」と反論し、笑いが起こっていた。