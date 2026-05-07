「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１１時現在で、ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ<4772.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は１日の取引時間中、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比４７．０％増の３２億４００万円、最終利益は同６．３倍の２億６２００万円となった。エンターテインメント事業において、主力アーティストによる大型公演が相次ぎ、大幅な増収増益を達成。最終利益は通期計画を超過したとあって、同日のＳＭＥＪの株価はストップ高に買われており、買い予想数の増加につながったようだ。なお大型連休明け７日の同社株は利益確定目的の売りがかさんで大幅反落している。



出所：MINKABU PRESS