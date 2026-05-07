ESRより、女性向けにデザインされたMagSafe対応のマグネット式カードウォレット『ESR Aura クラッチマグネットウォレット』が、Amazonで発売中だ。

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本製品は、自分らしさを自由に表現する女性のライフスタイルから着想を得た「Aura（オーラ）」シリーズの新ラインアップ。スマートフォンサイズながらハンドバッグのような存在感を持たせ、フェミニンで洗練された外観に仕上げている。カードだけでなく必要な分の現金もスマートに持ち歩きたいというニーズに応える設計だ。

強力なN52磁石を採用し、ESRのMagSafe対応ケースとの組み合わせで最大約3,200gの保持力を実現。公式MagSafeウォレットと比較して最大4倍の強度を誇り、移動中でもカードの落下や紛失を 防ぐ。

カード収納部には伸縮性のある生地を採用し、スムーズな出し入れが可能。カードは最大5枚まで収納でき、紙幣や身分証明書を収められる透明スロットも備える。さらに折りたたみ構造を活かした横向きスタンドとしても機能し、動画視聴などの場面で利便性を高める。

RFID防止機能も搭載し、スキミングなどの不正なスキャンから電子情報を保護する。素材には環境に配慮した高品質なヴィーガンレザーを採用している。

カラーはラベンダー、ホワイト、ブラックの3色展開。

（文＝リアルサウンドテック編集部）