「僕らに必要だったのはそれだ」バイエルンGKノイアーが王者パリSGとの違いを指摘「もう手遅れだった」

「僕らに必要だったのはそれだ」バイエルンGKノイアーが王者パリSGとの違いを指摘「もう手遅れだった」