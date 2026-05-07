「僕らに必要だったのはそれだ」バイエルンGKノイアーが王者パリSGとの違いを指摘「もう手遅れだった」
バイエルンのGKマヌエル・ノイアーがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のベスト4敗退後、自チームに決定力が足りなかったことを指摘した。
バイエルンは6日の準決勝第2戦で昨季王者のパリSGをホームに迎え、1-1のドロー。第1戦の4-5から逆転することはできず、2試合合計5-6で敗れた。
UEFA公式サイトによると、ノイアーは敗因の1つとして、パリSGとの決定力の差を挙げている。
「今日は攻撃面で決定力に欠けていたと思う。決定的なチャンスは少なかったが、それでも得点できるチャンスは十分に作れていた」
「決定機は多くなかったが、そういう瞬間が訪れた時…パリを見てほしい。彼らはまさに“キラー”で、第1戦では5ゴールを決めた。今日、僕たちが必要としていたのは、まさしくそれだった。決勝進出にあと一歩まで迫っていたことは明らかだったが、決め切ることができなかった」
「残念ながら、(後半アディショナルタイムの)僕らのゴールは少し遅すぎたんだ。もう1回チャンスを作る時間も、セットプレーの機会を得る時間もなかった。あの時点ではもう手遅れだった。試合の決定的な瞬間が、単純に欠けていたと思う。スタジアムの雰囲気は素晴らしかったし、僕たち自身も準備はできていた。ただ、パリのペナルティエリア内では決定力が足りなかった」
すでにブンデスリーガ優勝を決めているバイエルンは、23日にシュツットガルトとのDFBポカール決勝を控えている。
40歳の守護神は「僕らはブンデスリーガのタイトルを勝ち取るにふさわしかった。ベルリンで行われるDFBポカール決勝を楽しみにしている」と語りつつ、「しかし今は、失望感が上回っている」と、簡単に切り替えられる敗戦ではないことを認めた。
バイエルンは6日の準決勝第2戦で昨季王者のパリSGをホームに迎え、1-1のドロー。第1戦の4-5から逆転することはできず、2試合合計5-6で敗れた。
UEFA公式サイトによると、ノイアーは敗因の1つとして、パリSGとの決定力の差を挙げている。
「決定機は多くなかったが、そういう瞬間が訪れた時…パリを見てほしい。彼らはまさに“キラー”で、第1戦では5ゴールを決めた。今日、僕たちが必要としていたのは、まさしくそれだった。決勝進出にあと一歩まで迫っていたことは明らかだったが、決め切ることができなかった」
「残念ながら、(後半アディショナルタイムの)僕らのゴールは少し遅すぎたんだ。もう1回チャンスを作る時間も、セットプレーの機会を得る時間もなかった。あの時点ではもう手遅れだった。試合の決定的な瞬間が、単純に欠けていたと思う。スタジアムの雰囲気は素晴らしかったし、僕たち自身も準備はできていた。ただ、パリのペナルティエリア内では決定力が足りなかった」
すでにブンデスリーガ優勝を決めているバイエルンは、23日にシュツットガルトとのDFBポカール決勝を控えている。
40歳の守護神は「僕らはブンデスリーガのタイトルを勝ち取るにふさわしかった。ベルリンで行われるDFBポカール決勝を楽しみにしている」と語りつつ、「しかし今は、失望感が上回っている」と、簡単に切り替えられる敗戦ではないことを認めた。