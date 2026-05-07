CL決勝進出を逃したバイエルンのコンパニ監督「ただ1つ言っておきたいのは…」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦が6日に開催され、バイエルンは昨季王者パリSGに屈して決勝進出を逃した。ビンセント・コンパニ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
4月28日に敵地で行われた第1戦は4-5。逆転を目指してホームでの第2戦に臨んだバイエルンだったが、開始早々に先制を許すと、反撃は後半アディショナルタイムにFWハリー・ケインが決めた1点にとどまり、2戦合計5-6でベスト4敗退となった。
コンパニ監督は試合後、「我々はパリと5回対戦した。2回勝ち、2回負け、1回引き分けた。それが今日のことだ。我々は全力を尽くした。それも言っておかなければならない」と言及し、パリSGのプレーに称賛の言葉も贈っている。
「前半は実際、良い出来だったと思う。ただ1つ言っておきたいのは、パリのクロスへの対応が信じられないほど素晴らしかったということだ。セカンドボールへの対応も常に完璧だった。彼らはとにかくエネルギッシュで、たとえ危険な状況に陥っても、決定的なシュートを打たせないようにしていた」
2019-20シーズン以来の欧州制覇は叶わなかったが、指揮官は「長く失望している余裕はない。もちろん、最終的には非常に手強い相手との2試合を、どちらも接戦の末に落としてしまった。もっと決定力が必要だった。パリにおめでとうと言いたい。今シーズンのチャンピオンズリーグは終わったが、またチャンスはある。それが私のモチベーションだ」と、リベンジへの意欲を示した。
4月28日に敵地で行われた第1戦は4-5。逆転を目指してホームでの第2戦に臨んだバイエルンだったが、開始早々に先制を許すと、反撃は後半アディショナルタイムにFWハリー・ケインが決めた1点にとどまり、2戦合計5-6でベスト4敗退となった。
「前半は実際、良い出来だったと思う。ただ1つ言っておきたいのは、パリのクロスへの対応が信じられないほど素晴らしかったということだ。セカンドボールへの対応も常に完璧だった。彼らはとにかくエネルギッシュで、たとえ危険な状況に陥っても、決定的なシュートを打たせないようにしていた」
2019-20シーズン以来の欧州制覇は叶わなかったが、指揮官は「長く失望している余裕はない。もちろん、最終的には非常に手強い相手との2試合を、どちらも接戦の末に落としてしまった。もっと決定力が必要だった。パリにおめでとうと言いたい。今シーズンのチャンピオンズリーグは終わったが、またチャンスはある。それが私のモチベーションだ」と、リベンジへの意欲を示した。