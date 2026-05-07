2026年5月7日（木） MLB ロイヤルズ vs ガーディアンズ 試合結果
開催：2026.5.7
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 1 - 3 [ガーディアンズ]
MLBの試合が7日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。
3回裏、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 1-0 CLE
5回表、2番 チェース・デローター 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 KC 1-2 CLE
8回表、5番 デービッド・フライ 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 KC 1-3 CLE
試合は1対3でガーディアンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのルインデル・アビラで、ここまで0勝2敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗9Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-07 11:34:21 更新