開催：2026.5.7

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 1 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が7日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

3回裏、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 1-0 CLE

5回表、2番 チェース・デローター 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 KC 1-2 CLE

8回表、5番 デービッド・フライ 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 KC 1-3 CLE

試合は1対3でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのルインデル・アビラで、ここまで0勝2敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 11:34:21 更新