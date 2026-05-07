ミセス大森元貴の“目元アップ”にファン釘付け！“ラインストーンメイク”きらめく幻想的ショットに「美しくてため息出る」「二重線が長くてかわいい」「八の字眉だいすき」の声

【写真＆動画】大森元貴『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』ステージショット／ミセス公式が投稿した大阪公演の動画

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXとInstagramを更新し、幻想的なライブショットを公開。独特な世界観あふれる写真の数々が注目を集めている。

■大森元貴、幻想的なライブショットを公開

大森はXで「#ゼンジン未到とイミュータブル」と添えて4枚の写真を投稿。さらにInstagramでは、青りんごの絵文字とともに別カットを公開した。

Xの投稿には、モノクロで切り取られた大森の瞳のアップショットをはじめ、光の軌跡が重なった幻想的なステージ写真、客席のペンライトが広がるライブ空間、大森がギターを抱えながら弾ける笑顔を見せる姿などが収められている。

目元のアップでは、濡れたような質感の前髪が額にかかり、目尻のあたりにはラインストーンが散りばめられており、モノクロの質感が印象的なまなざしをより際立たせている。

また、Instagramでは、青や緑の光がぼやけて広がるアートのような1枚や、観客席の熱気を感じさせるブレ感のあるショット、ファーをまといステージにあぐらで座り歌唱する姿も公開。ライブの高揚感や余韻をそのまま閉じ込めたような写真となっている。

SNSでは「二重線が長くてかわいい」「八の字眉だいすき」「美しくてため息出てしまう」「ヘアメイクも衣装もめちゃくちゃ素敵」「幸せそうな笑顔」「目と口の形うらやましい」「メイク素晴らしくて泣いてる」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE公式が投稿した『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』大阪公演の動画