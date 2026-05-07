ＡＭＧホールディングス <8891> [東証Ｓ] が5月7日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17.2億円→18.1億円(前の期は14.4億円)に5.3％上方修正し、増益率が19.3％増→25.7％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.5億円→10.4億円(前年同期は8.2億円)に9.6％増額し、増益率が15.5％増→26.6％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年４月１日に2026年３月期の通期連結業績予想の上方修正を行いましたが、建設事業及び不動産開発事業における粗利益が４月１日時点の予想値を上回ったことから、改めて上方修正することといたしました。※上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。