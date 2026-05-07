7日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比3402.75円（5.72％）高の6万2915.87円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1278、値下がりは261、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を717.64円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が527.37円、東エレク <8035>が424.39円、ファストリ <9983>が204.35円、イビデン <4062>が201.13円と続いた。



マイナス寄与度は22.93円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、丸紅 <8002>が10.36円、三井物 <8031>が9.52円、エムスリー <2413>が8.25円、ＫＤＤＩ <9433>が6.03円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、金属製品、電気機器、情報・通信、化学、ガラス・土石と続いた。



株探ニュース