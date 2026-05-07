7日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比102.1％増の3767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同128.9％増の3173億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> など81銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債 <2246> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など27銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が9.84％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が7.97％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が6.18％高、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> が5.22％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が4.99％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は10.21％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は9.09％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は8.44％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は8.39％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は7.04％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3402円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2155億2700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1306億700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が242億7900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が219億4700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が122億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が92億4300万円の売買代金となった。



株探ニュース